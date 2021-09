Migranti haitiani frustati, sospeso il servizio degli agenti a cavallo (Di giovedì 23 settembre 2021) Alcuni poliziotti a cavallo erano stati ripresi mentre frustavano i Migranti haitiani con le redini dei propri animali. Ora la polizia di frontiera americana, su ordine del ministro degli Interni ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Alcuni poliziotti aerano stati ripresi mentre frustavano icon le redini dei propri animali. Ora la polizia di frontiera americana, su ordine del ministroInterni ...

Ultime Notizie dalla rete : Migranti haitiani Usa,migranti: stop ai ranger a cavallo ... in Texas, Il provvedimento è stato preso dopo che in un video, giorni fa, si vedevano alcuni poliziotti mentre frustavano i migranti haitiani con le redini dei propri destrieri. Sull'episodio sono ...

Migranti haitiani frustati, sospeso il servizio degli agenti a cavallo Alcuni poliziotti a cavallo erano stati ripresi mentre frustavano i migranti haitiani con le redini dei propri animali. Ora la polizia di frontiera americana, su ordine del ministro degli Interni Alejandro Mayorkas, ha sospeso temporaneamente il servizio degli agenti ...

Stati Uniti, a Guantanamo un centro di detenzione per i migranti haitiani la Repubblica Migranti haitiani frustati, sospeso il servizio degli agenti a cavallo Washington, 23 settembre 2021 - Alcuni poliziotti a cavallo erano stati ripresi mentre frustavano i migranti haitiani con le redini dei propri animali. Ora la polizia di frontiera americana, su ordine ...

L’amico di Haiti Le scene della guardia di frontiera statunitense che a cavallo frusta i migranti haitiani rimanda all’Alabama degli anni ’50, quando un nero era solo un “negro”, il cui valore era inferiore a quello d ...

Le scene della guardia di frontiera statunitense che a cavallo frusta i migranti haitiani rimanda all'Alabama degli anni '50, quando un nero era solo un "negro", il cui valore era inferiore a quello d'un bianco.