Migliaia di haitiani ammassati al confine tra Messico e Stati Uniti: le immagini della fuga attraverso il Rio Grande dal Messico – Video (Di giovedì 23 settembre 2021) Migliaia di migranti haitiani sono ormai da tempo ammassati al confine tra Stati Uniti e Messico. Molti stanno cercando di attraversare il Rio Grande dopo aver fatto scorta di cibo nella città di Ciudad Acuna, mentre altri attendono, accampandosi con tende, che la loro richiesta d’asilo venga presa in considerazione da parte delle autorità statunitensi. Fuggono soprattutto dalla povertà e dall’instabilità creata dall’assassinio del presidente, avvenuto ad agosto, e dal terremoto che nello stesso mese ha causato la morte di oltre 1200 persone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021)di migrantisono ormai da tempoaltra. Molti stanno cercando di attraversare il Riodopo aver fatto scorta di cibo nella città di Ciudad Acuna, mentre altri attendono, accampandosi con tende, che la loro richiesta d’asilo venga presa in considerazione da parte delle autorità statunitensi. Fuggono soprattutto dalla povertà e dall’instabilità creata dall’assassinio del presidente, avvenuto ad agosto, e dal terremoto che nello stesso mese ha causato la morte di oltre 1200 persone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

nicola_pinna : RT @FilippoFemia: Quest'immagine spiega come sono cambiata le politiche migratorie di Biden rispetto all'amministrazione Trump: non sono ca… - Domenico1oo777 : RT @byoblu: Nelle ultime settimane sono arrivati negli Stati Uniti oltre 40mila afghani e migliaia di profughi da Haiti spingono per entrar… - giovannitrivel3 : RT @byoblu: Nelle ultime settimane sono arrivati negli Stati Uniti oltre 40mila afghani e migliaia di profughi da Haiti spingono per entrar… - melinacugliari : RT @byoblu: Nelle ultime settimane sono arrivati negli Stati Uniti oltre 40mila afghani e migliaia di profughi da Haiti spingono per entrar… - VerganiGiuseppe : RT @byoblu: Nelle ultime settimane sono arrivati negli Stati Uniti oltre 40mila afghani e migliaia di profughi da Haiti spingono per entrar… -