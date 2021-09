Micro-quadro | truffa a Milano | così una donna si è fatta soffiare 125mila euro Come vi fregano

(Di giovedì 23 settembre 2021) Sulle tele di Leonardo Da Vinci ci sarebbero stati nascosti dei "quadri" dal valore inestimabile, invisibili all'occhio umano, ma rinvenuti grazie alle nuove tecnologie. Una scoperta sensazionale e, naturalmente, del tutto falsa. Sì, perché i due che si spacciavano per avvocato e consulente finanziario, convincendo la gente a sborsare migliaia diper accaparrarsi una di queste opere, sono stati arrestati dalle fiamme gialle dicon le accuse die abusivismo finanziario. Il raggiro era basato proprio sui quadri realizzati dal genio vinciano e mirava a tutte quelle persone appassionate d'arte ma non abbastanza da scoprire l'inganno. I due uomini finiti agli arresti domiciliari, un 46enne e un 49enne entrambi italiani, attraverso un meccanismo simile alla "catena di Sant' Antonio", erano ...

Ultime Notizie dalla rete : Micro quadro

...il Covid nel reparto di pediatria dell'ospedale di Padova dove è stato ricoverato con un... dopo 4 mesi ridotta la protezione contro i ricoveribolle a scuola, l'idea dei presidi per ...Ciascun "", quindi, individuato quale opera a sé stante ed agganciato ad un fantomatico contatore di valore online, per effetto della domanda che sarebbe derivata dalla diffusione della ...Sarà la Rotonda a Mare di Senigallia ad ospitare la settimana delle Piccole e Micro Imprese, organizzata da Confartigianato Imprese Ancona- Pesaro e Urbino, dal 27 settembre al 3 ottobre. Tanti incont ...I finanzieri del Comando Provinciale di Milano, coordinati dal Procuratore Aggiunto Eugenio Fusco e dal Sostituto Procuratore Carlo Scalas, hanno eseguito nel capoluogo lombardo e in Desenzano del Gar ...