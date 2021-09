Michelle Hunziker e quel po’ di malinconia | la sua confessione

Advertising

45Mendizibal : RT @cheTVfa: ?? Alla conduzione di #StrisciaLaNotizia dopo la coppia Incontrada - Siani arriveranno Sergio Friscia e Roberto Lipari. Poi Ezi… - Luca_zone : RT @cheTVfa: ?? Alla conduzione di #StrisciaLaNotizia dopo la coppia Incontrada - Siani arriveranno Sergio Friscia e Roberto Lipari. Poi Ezi… - lattuga99 : RT @cheTVfa: ?? Alla conduzione di #StrisciaLaNotizia dopo la coppia Incontrada - Siani arriveranno Sergio Friscia e Roberto Lipari. Poi Ezi… - ThaSottil : michelle hunziker, o meglio, leonardi - robertopontillo : RT @cheTVfa: ?? Alla conduzione di #StrisciaLaNotizia dopo la coppia Incontrada - Siani arriveranno Sergio Friscia e Roberto Lipari. Poi Ezi… -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker

Poi Francesca Manzini e Gerry Scotti , che chiuderanno la stagione insieme a. I servizi saranno affidati agli inviati storici: Valerio Staffelli, Moreno Morello, Max Laudadio, ...Dopo le pretestuose polemiche che lo scorso anno avevano travolto i conduttori Gerry Scotti e, accusati di razzismo per aver ironizzato sugli occhi a mandorla dei cinesi, Ricci è ...L'ideatore di Striscia la Notizia, presentando la nuova edizione del tg satirico non si è trattenuto: "La libertà di prendere in giro è fondamentale. Denuncerò Diet Prada per la polemica sugli occhi a ...Vanessa Incontrada e Alessandro Siani non saranno l’unica novità alla conduzione della nuova edizione di Striscia La Notizia. Nel corso della stagione, anche altri presentatori si alterneranno dietro ...