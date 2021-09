Michelle Hunziker e Anna Tatangelo al lavoro per le prove di All Together Now

(Di giovedì 23 settembre 2021) È già tempo di tornare in scena, per: si sta avvicinando il fatidico momento, tanto atteso dai fan, del debutto di una nuova edizione di AllNow. La splendida conduttrice si è messa all’opera tra mille, accanto alla sua collega. Da quando, qualche mese fa, la presentazione dei palinsesti autunnali di Mediaset aveva confermato il ritorno del divertentissimo show musicale, aveva avuto inizio la lunga attesa del pubblico. La data d’esordio è stata fissata alla prossima domenica 31 ottobre, quando si concluderà la stagione di Scherzi a Parte. E nelle scorse settimane era stato confermato il cast: oltre aalla conduzione, avremo modo di rivedere Francesco Renga, Rita Pavone, J-Ax e ...

Advertising

PasqualinaPirr1 : Lo fanno a tutti,molti hanno dovuto denunciare a fare processi,tipo Michelle Hunziker..è gente malata che sfoga la… - fashiongenus : Taglio capelli: quanti modi di dire bob, vero Michelle Hunziker? - Paladino70 : @Mincix91 @pol2187 @DAZN_IT Non hai visto 'Alex l'ariete' con Alberto Tomba e Michelle Hunziker, allora.?? - 8antonio8989 : Michelle Hunziker e Fabio De Luigi, Elisabetta Canalis e Fabio De Luigi, Giorgia Surina ed Emilio Solfrizzi > I due influencer - yahoo_italia : La simpatica e bella Michelle Hunziker ha condiviso sui social i video degli allenamenti di Kyokushinkai -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker

Ha esordito conducendo il daily di 'X Factor' ed è stata inviata per la trasmissione 'Vuoi scommettere?' , condotta da sua madre,. Più recentemente ha fatto parte anche della ...Leggi anche >>>irriconoscibile, è bufera sui social: "non capisco perché l'hai fatto" " FOTO Arisa: 'mi rendi felice', l'outfit estremo dall'Olimpo infuoca il web. E' un 'amorino' ...Tale madre, tale figlia: dopo che Michelle Hunziker ha stupito tutti tagliando di netto i capelli creando un favoloso bob, anche Aurora Ramazzotti starebbe meditando un cambio di look. In queste ore, ...Non ha esitato a mostrare la novità, ma Michelle Hunziker non avrebbe potuto immaginare che dal quel momento sarebbero arrivate solo critiche ...