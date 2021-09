"Mia figlia ha preso il Covid, aiutatemi a diffondere il messaggio". Vergogna no-vax contro Toninelli: insulti e minacce | Video (Di giovedì 23 settembre 2021) Per una volta, Danilo Toninelli - bisogna dargliene atto - ne dice una giusta. L'ex ministro grillino, infatti, racconta quanto gli è accaduto su Instagram, dove dà conto del fatto che sua figlia è risultata positiva al coronavirus. "Mia figlia positiva e conseguente auto isolamento per una settimana", premette il grillino. Dunque, Toninelli aggiunge: "Una testimonianza diretta e molto personale: mia figlia positiva e conseguente auto isolamento per una settimana. Lei fortunatamente sta bene e nonostante i nostri prolungati contatti avuti precedentemente, ad oggi, grazie al vaccino, sono ancora negativo", sottolinea. Insomma, uno spot pro-vaccino da parte dell'esponente M5s. Un racconto diretto che dimostra in modo semplice come il siero sia l'unica arma per combattere la pandemia. Dunque, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Per una volta, Danilo- bisogna dargliene atto - ne dice una giusta. L'ex ministro grillino, infatti, racconta quanto gli è accaduto su Instagram, dove dà conto del fatto che suaè risultata positiva al coronavirus. "Miapositiva e conseguente auto isolamento per una settimana", premette il grillino. Dunque,aggiunge: "Una testimonianza diretta e molto personale: miapositiva e conseguente auto isolamento per una settimana. Lei fortunatamente sta bene e nonostante i nostri prolungati contatti avuti precedentemente, ad oggi, grazie al vaccino, sono ancora negativo", sottolinea. Insomma, uno spot pro-vaccino da parte dell'esponente M5s. Un racconto diretto che dimostra in modo semplice come il siero sia l'unica arma per combattere la pandemia. Dunque, ...

