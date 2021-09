Metz - Psg, Mbappè restituisce la palla ma rischia la figuraccia... (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Psg vince anche aul campo del Metz , e come successo contro il Lione lo fa negli ultimi minuti di gioco. Anzi, questa volta il gol del definitivo 1 - 2 lo realizza addirittura al 95esimo. ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Psg vince anche aul campo del, e come successo contro il Lione lo fa negli ultimi minuti di gioco. Anzi, questa volta il gol del definitivo 1 - 2 lo realizza addirittura al 95esimo. ...

Advertising

jack29cf : RT @SkySport: ?? CLAMOROSO IN LIGUE 1 ?? Mbappé restituisce il pallone in Metz-Psg ? ma rischia di fare un gol pazzesco ?? L'episodio ? https:… - BillionWati : RT @SkySport: ?? CLAMOROSO IN LIGUE 1 ?? Mbappé restituisce il pallone in Metz-Psg ? ma rischia di fare un gol pazzesco ?? L'episodio ? https:… - _enz29 : RT @SkySport: ?? CLAMOROSO IN LIGUE 1 ?? Mbappé restituisce il pallone in Metz-Psg ? ma rischia di fare un gol pazzesco ?? L'episodio ? https:… - SirMaxAllegri : RT @SkySport: ?? CLAMOROSO IN LIGUE 1 ?? Mbappé restituisce il pallone in Metz-Psg ? ma rischia di fare un gol pazzesco ?? L'episodio ? https:… - SkySport : ?? CLAMOROSO IN LIGUE 1 ?? Mbappé restituisce il pallone in Metz-Psg ? ma rischia di fare un gol pazzesco ?? L'episodi… -