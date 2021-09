Metz-Psg | Mbappé restituisce il pallone ma rischia di fare gol VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 23 settembre 2021) Il Psg non si ferma, almeno in campionato. Il club francese ha pareggiato all’esordio in Champions League, ma in Ligue 1 il percorso è stato netto. La squadra di Pochettino ha conquistato sette vittorie consecutive, è la netta favorita per la vittoria del titolo. Non sono mancati i momenti di difficoltà, nelle ultime sfide il Psg hato di pareggiare: contro il Lione ha vinto a tempo quasi scaduto, così come contro il. La sfida sembrava indirizzata verso l’1-1, al 94? è arrivato il gol del successo con Hakimi, l’ex Inter ha messo a segno una doppietta fantastica. La gara è salita alla ribalta anche per un episodio che ha riguardato l’attaccante. All’82’, sul punteggio di 1-1, i padroni di casa hanno messo fuori ilper permettere l’ingresso dei medici. Alla ripresa del gioco l’attaccante ...