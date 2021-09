Metz-Psg 1-2 | Donnarumma ritorna a sedersi in panchina Calcio News

(Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo la titolarità contro il Lione, Gianluigiè tornato ad occupare un posto in. Pochettino ha schierato ancora Navas

VIDEO - Metz-PSG 1-2: doppio Hakimi e parigini a punteggio pieno. Gol e highlights - Ligue 1, Metz-Psg: Mbappé restituisce il pallone, ma rischia di segnare. VIDEO - All'82' di Metz-Psg, sul punteggio…

... 18' Ui - jo, 29' Onana, 50' Germain, 71' Mollet, 85' Kalu Monaco - St - Etienne 3 - 1 27' Volland, 41' Bouanga, 62' , 86' Ben Yedder Lille - Reims 2 - 1 31' David, 43' André, 74' Flips1 -......era impegnato sul campo del, mentre il Lione affrontava il Troyes in casa. I due brasiliani sono stati protagonisti delle gare: Neymar ha regalato ad Hakimi l'assist per il gol vittoria del, ...I parigini vincono grazie alla doppietta di Hakimi: decisivo un gol al 91'. Ora sono a +7 dal Marsiglia, fermato dall'Angers ...Keylor Navas ancora preferito a Donnarumma. L'ex portiere del Milan, e neo Campione d'Europa con l'Italia, è stato costretto ad accomodarsi in panchina.