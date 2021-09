Metroid Prime 1 potrebbe tornare con un remake o un remaster nel 2022 (Di giovedì 23 settembre 2021) Come probabilmente saprete Nintendo ha annunciato un nuovo Nintendo Direct. Alle ore 00:00 della notte tra il 23 e il 24 settembre andrà in onda un nuovo Nintendo Direct di circa 40 minuti, dedicato principalmente ai giochi per Nintendo Switch in arrivo questo inverno. In occasione di questo evento, potrebbero arrivare interessanti sorprese relative alla serie di Metroid Prime. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 23 settembre 2021) Come probabilmente saprete Nintendo ha annunciato un nuovo Nintendo Direct. Alle ore 00:00 della notte tra il 23 e il 24 settembre andrà in onda un nuovo Nintendo Direct di circa 40 minuti, dedicato principalmente ai giochi per Nintendo Switch in arrivo questo inverno. In occasione di questo evento,ro arrivare interessanti sorprese relative alla serie di. Leggi altro...

slampuncake : @bionicworks sì, anche perché ok che Metroid Prime 4 ha avuto problemi e chissà quando arriva, ma arriva. Non perme… - ryborggaming : Speculations for tonights Nintendo Direct? F-ZERO F-ZERO F-ZERO F-ZERO F-ZERO F-ZERO F-ZERO BOTW2 Trailer F-ZERO… - FuriaDivina87 : @King1Brutal Aspettative come sempre bassissime in pieno stile Nintendo. A meno che non tirino fuori un panzer drag… - Toispualjokke : Bayonetta 3 & Metroid Prime 4 - salvado08951573 : @geoffkeighley Bayonetta 3... Metroid prime 4... Zelda:BOTW 2... New F Zero... -

