Meteo, continua il caldo estivo: autunno ancora lontano (Di giovedì 23 settembre 2021) Nella giornata di oggi, giovedì 23 settembre, un’aria calda proveniente dal Nord Africa colpirà tutta l’Italia: gli aggiornamenti Meteo Un vento caldo proveniente dal Nord Africa colpirà tutta l’Italia, in particolare le regioni Centro-Meridionali. Si ritornerà dunque ad un vero e proprio caldo estivo con temperature fino a 30 gradi. In Sicilia invece il tempo sarà instabili con possibilità di rovesci temporaleschi, nei settori meridionali e orientali dell’isola. Brevi precipitazioni sul versante meridionale della Calabria. Nel resto della nostra Penisola invece il tempo sarà bello e soleggiato. Ad eccezione di qualche nuvola sul Friuli Venezia Giulia, Alta Lombardia e Piemonte. Venti moderati settentrionali sullo Ionio. LEGGI ANCHE —> Caserta, accusati di assenteismo: 70 dipendenti del Comune ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 23 settembre 2021) Nella giornata di oggi, giovedì 23 settembre, un’aria calda proveniente dal Nord Africa colpirà tutta l’Italia: gli aggiornamentiUn ventoproveniente dal Nord Africa colpirà tutta l’Italia, in particolare le regioni Centro-Meridionali. Si ritornerà dunque ad un vero e propriocon temperature fino a 30 gradi. In Sicilia invece il tempo sarà instabili con possibilità di rovesci temporaleschi, nei settori meridionali e orientali dell’isola. Brevi precipitazioni sul versante meridionale della Calabria. Nel resto della nostra Penisola invece il tempo sarà bello e soleggiato. Ad eccezione di qualche nuvola sul Friuli Venezia Giulia, Alta Lombardia e Piemonte. Venti moderati settentrionali sullo Ionio. LEGGI ANCHE —> Caserta, accusati di assenteismo: 70 dipendenti del Comune ...

