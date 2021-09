Messina, Nanomateriali e deumidificazione elettrofisica per preservare i Beni Culturali (Di giovedì 23 settembre 2021) Si potrebbero utilizzare le nanotecnologie per preservare dall’ammaloramento i più importanti Beni Culturali della città dello Stretto, con dei trattamenti che ne possano conservare la memoria storica, non siano invasivi e rispettano la loro integrità e siano ecocompatibili. Tutto questo è possibile intervenendo con tecnologie non pellicolanti, traspiranti, reversibili che conferiscono una maggiore durevolezza, resistenza all’abrasione, al calpestio, all’aggressione da parte della pioggia, all’attacco dello smog e siano nello stesso tempo rispettose dell’ambiente”. A dirlo Sabrina Zuccalà Presidente del Laboratorio internazionale ‘4ward360’, pluripremiata come Eccellenza Italiana ed Internazionale nel campo delle Nanotecnologie e innovazioni tecnologiche, stamani durante una conferenza stampa al Comune di Messina su ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 settembre 2021) Si potrebbero utilizzare le nanotecnologie perdall’ammaloramento i più importantidella città dello Stretto, con dei trattamenti che ne possano conservare la memoria storica, non siano invasivi e rispettano la loro integrità e siano ecocompatibili. Tutto questo è possibile intervenendo con tecnologie non pellicolanti, traspiranti, reversibili che conferiscono una maggiore durevolezza, resistenza all’abrasione, al calpestio, all’aggressione da parte della pioggia, all’attacco dello smog e siano nello stesso tempo rispettose dell’ambiente”. A dirlo Sabrina Zuccalà Presidente del Laboratorio internazionale ‘4ward360’, pluripremiata come Eccellenza Italiana ed Internazionale nel campo delle Nanotecnologie e innovazioni tecnologiche, stamani durante una conferenza stampa al Comune disu ...

