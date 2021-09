Messina: Nanomateriali e deumidificazione elettrofisica per preservare i Beni Culturali (2) (Di giovedì 23 settembre 2021) (Adnkronos) - D'accordo il vicesindaco di Messina Carlotta Previti che spiega: “Messina è una città che dopo il terremoto ha perso la sua identità storica, oggi più di ieri, è essenziale preservare la memoria tutelando il nostro patrimonio artistico, investendo nelle nuove tecnologie più performanti. Tra l'altro investimenti nell' innovazione tecnologica sono previsti nel PNRR e potrebbero essere volano di sviluppo per il nostro territorio. L'Italia è la culla di un'importante patrimonio storico che dobbiamo valorizzare facendo della Cultura un'azienda.. Lo dobbiamo fare per i nostri giovani e il loro futuro”. Anche l'assessore alla cultura del Comune Enzo Caruso ha evidenziato l'importanza di preservare i nostri Beni Culturali, che sono “il vero ‘oro' di Messina e di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) (Adnkronos) - D'accordo il vicesindaco diCarlotta Previti che spiega: “è una città che dopo il terremoto ha perso la sua identità storica, oggi più di ieri, è essenzialela memoria tutelando il nostro patrimonio artistico, investendo nelle nuove tecnologie più performanti. Tra l'altro investimenti nell' innovazione tecnologica sono previsti nel PNRR e potrebbero essere volano di sviluppo per il nostro territorio. L'Italia è la culla di un'importante patrimonio storico che dobbiamo valorizzare facendo della Cultura un'azienda.. Lo dobbiamo fare per i nostri giovani e il loro futuro”. Anche l'assessore alla cultura del Comune Enzo Caruso ha evidenziato l'importanza dii nostri, che sono “il vero ‘oro' die di ...

