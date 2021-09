Mercato Juventus, ancora McKennie proposto per uno scambio: dall’Arsenal l’obiettivo della Roma (Di giovedì 23 settembre 2021) McKennie ancora al centro del Mercato Tra i dirigenti della Juventus il nome più caldo in uscita è sempre quello di Weston McKennie. L’americano, al centro di molte trattative negli ultimi giorni del Mercato estivo, alla fine è rimasto a Torino, ma il suo futuro alla Continassa è tutt’altro che certo. Il centrocampista juventino infatti verrebbe utilizzato volentieri come pedina di scambio per raggiungere obiettivi costosi e più congeniali al gioco di Allegri. L’ultima operazione di Mercato sbucata in queste ore arriva dall’Inghilterra. Infatti secondo il Sun e l’Express, Arsenal e Juventus vorrebbero intavolare una trattiva per uno scambio tra due loro tesserati. Dalla parte juventina si ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 23 settembre 2021)al centro delTra i dirigentiil nome più caldo in uscita è sempre quello di Weston. L’americano, al centro di molte trattative negli ultimi giorni delestivo, alla fine è rimasto a Torino, ma il suo futuro alla Continassa è tutt’altro che certo. Il centrocampista juventino infatti verrebbe utilizzato volentieri come pedina diper raggiungere obiettivi costosi e più congeniali al gioco di Allegri. L’ultima operazione disbucata in queste ore arriva dall’Inghilterra. Infatti secondo il Sun e l’Express, Arsenal evorrebbero intavolare una trattiva per unotra due loro tesserati. Dalla parte juventina si ...

