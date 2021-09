Mercatanti in Fiera, Federconsumatori: “Attenzione, siamo ancora a rischio Covid” (Di giovedì 23 settembre 2021) Bergamo. Federconsumatori auspica che il clima di entusiasmo, più che condivisibile, che si sta creando dopo l’annuncio della prossima edizione de “I Mercatanti in Fiera” non faccia sottovalutare che anche a Bergamo il Covid 19, con allegate varianti, è ancora presente e pericoloso. “È stato scritto che saranno attuate significative misure di sicurezza. In particolare, per l’accesso all’area dove sarà possibile consumare pasti – afferma Umberto Dolci di Federconsumatori Bergamo -. È, infatti, previsto l’obbligo di esibire il “Green Pass” per entrare nell’area ristoro. Noi vorremmo che il rispetto di tale prescrizione, verificato da “personale dedicato” messo a disposizione degli organizzatori, fosse controllato dalla Polizia Locale. Oltre ai Visitatori anche gli operatori saranno ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 23 settembre 2021) Bergamo.auspica che il clima di entusiasmo, più che condivisibile, che si sta creando dopo l’annuncio della prossima edizione de “Iin” non faccia sottovalutare che anche a Bergamo il19, con allegate varianti, èpresente e pericoloso. “È stato scritto che saranno attuate significative misure di sicurezza. In particolare, per l’accesso all’area dove sarà possibile consumare pasti – afferma Umberto Dolci diBergamo -. È, infatti, previsto l’obbligo di esibire il “Green Pass” per entrare nell’area ristoro. Noi vorremmo che il rispetto di tale prescrizione, verificato da “personale dedicato” messo a disposizione degli organizzatori, fosse controllato dalla Polizia Locale. Oltre ai Visitatori anche gli operatori saranno ...

Ultime Notizie dalla rete : Mercatanti Fiera Mercatanti in Fiera quest'anno si farà (dal 14 al 17 ottobre): confermata la 19esima edizione Il grande bretzel gonfiabile tornerà a nascondere la vista della facciata della chiesa di San Bartolomeo, quest'anno. Dopo un anno di stop " l'edizione 2019 è stata annullata " Mercatanti in Fiera torna infatti nel centro cittadino dal 14 al 17 ottobre con la sua carica di sapori, profumi e suggestioni da tutta Europa.

Bergamo, tra verde e pietra prende forma il nuovo Sentierone I progettisti hanno cercato un equilibrio tra gli spazi a verde e pavimentati, garantendo anche lo svolgimento dei tradizionali eventi all'aperto, come i Mercatanti e la Fiera del libro. L'assessore ...

Torna dopo due anni Mercatanti in Fiera sul Sentierone Dopo due anni di assenza e un’edizione annullata torna Mercatanti in Fiera sul Sentierone. La manifestazione (l’ultima risale al 2019, nel 2020 era saltata per la pandemia), si svolgerà da giovedì 14 ...

