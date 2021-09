Melissa Satta: “Vivo un bel periodo”, poi parla del figlio avuto con Boateng (Di giovedì 23 settembre 2021) Melissa Satta: un periodo felice tra carriera e vita privata Per Melissa Satta questi ultimi mesi sono stati positivi, colmi di soddisfazioni lavorative e personali. Oltre a essere alla conduzione di Missione Beauty, infatti, è impegnata con Sky Sport nel ruolo di opinionista e conduttrice. Ma alle conquiste legate alla carriera, si legano anche quelle familiari. “Durante il lockdown ho potuto fare la mamma a tempo pieno, godermi ogni attimo della giornata con Maddox”, ha difatti spiegato al magazine Di Più. “Un lato positivo in un periodo tragico”, è dunque la sua definizione. Ora ovviamente si dice contenta del ritorno a scuola del figlio Maddox Prince Boateng, avuto appunto col calciatore Kevin Boateng. Con ... Leggi su cityroma (Di giovedì 23 settembre 2021): unfelice tra carriera e vita privata Perquesti ultimi mesi sono stati positivi, colmi di soddisfazioni lavorative e personali. Oltre a essere alla conduzione di Missione Beauty, infatti, è impegnata con Sky Sport nel ruolo di opinionista e conduttrice. Ma alle conquiste legate alla carriera, si legano anche quelle familiari. “Durante il lockdown ho potuto fare la mamma a tempo pieno, godermi ogni attimo della giornata con Maddox”, ha difatti spiegato al magazine Di Più. “Un lato positivo in untragico”, è dunque la sua definizione. Ora ovviamente si dice contenta del ritorno a scuola delMaddox Princeappunto col calciatore Kevin. Con ...

Advertising

ZZiliani : L’ho scritto domenica dopo aver visto lo scempio giornalistico del #Club di #Caressa con Melissa Satta messa lì a l… - AntoDamiano1996 : Cito @Artemisia_99, mia fonte di saggezza: Caressa con l'idiozia detta a Melissa Satta pochi giorni fa rischia molt… - enrico_filia : Si può dire che la presenza di Melissa Satta al club di Sky Sport sia inutile e imbarazzante? Mettere una giornali… - la_barberss : Melissa Satta al Club c’entra come i cavoli a merenda - AntoninoHetfiel : Melissa Satta: 'Quando rivedremo Tonali in Nazionale?' Pioli anche ct dell'Italia e non lo sapevamo -