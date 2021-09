Maxi rincari bollette, governo valuta extra bonus e taglio Iva (solo per il gas). E l’Ue che fa? (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set – Aumento bollette 2021, governo al lavoro per limitare i danni della super stangata: da un extra bonus per le famiglie in difficoltà a un possibile taglio dell’Iva, ma solo per il gas. Le misure dovrebbero arrivare in Cdm oggi ma non è escluso che slittino alla prossima settimana. Si parla di un intervento di circa 3 miliardi – ma potrebbe essere più pesante, alcune fonti parlano di 3,5-4 miliardi di euro all’attivo – per fronteggiare i Maxi rincari su luce e gas. rincari bollette, extra bonus per le famiglie con reddito di cittadinanza A godere dell’extra bonus dovrebbero essere le famiglie che percepiscono il reddito di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set – Aumento2021,al lavoro per limitare i danni della super stangata: da unper le famiglie in difficoltà a un possibiledell’Iva, maper il gas. Le misure dovrebbero arrivare in Cdm oggi ma non è escluso che slittino alla prossima settimana. Si parla di un intervento di circa 3 miliardi – ma potrebbe essere più pesante, alcune fonti parlano di 3,5-4 miliardi di euro all’attivo – per fronteggiare isu luce e gas.per le famiglie con reddito di cittadinanza A godere dell’dovrebbero essere le famiglie che percepiscono il reddito di ...

