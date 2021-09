Maurizio Crozza ritorna sul Nove Tra i nuovi personaggi | già virali sui social | Red Ronnie e Monica Cirinnà

Leggi su domanipress

(Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo il successo di ascolti registrato dall’ultima stagione (con picchi di oltre 1,8 milioni di telespettatori) e dopo essere stato costantemente tra i programmi più visti del venerdì sera,è pronto a tornare con “FRATELLI DI”, da domani 24 settembre ogni venerdì in prima serata sule in streaming su discovery+. Al centro del one man show, che vede il ritorno del pubblico in studio, l’analisi pungente e l’inconfondibile satira sull’attualità politica ee del nostro Paese. Dopo ianticipati nelle scorse settimane e divenuti subitoin rete, da un esilarante Red, che nel suo archivio conserva le più incredibili interviste che non può mostrare, passando per la senatrice ...