“Mattino Cinque”: crespelle filanti al radicchio di Samya (Di giovedì 23 settembre 2021) Samya Abbary, l’attrice marocchina che propone, all’interno di MattinoCinque, le sue ricette, quest’oggi ha proposto la ricetta di un primo piatto autunnale, delizioso e veloce da preparare. Ecco le crespelle filanti al radicchio. Ingredienti e procedimento. Ingredienti crespelle: 500 ml latte, 230 g farina 00, 2 uova, 50 g burro, sale e pepe Ripieno: 1 radicchio, 250 ml besciamella, 120 g formaggio fontina, 40 g parmigiano grattugiato, 30 g burro, 1 spicchio d’aglio, olio evo, sale e pepe Procedimento crespelle: in un frullatore mettiamo le uova, il burro fuso, il latte, sale, pepe e farina. Frulliamo fino ad ottenere una pastella liscia, senza grumi. Con un mestolo, coliamo il composto su una padella leggermente imburrata. Lo ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 23 settembre 2021)Abbary, l’attrice marocchina che propone, all’interno di, le sue ricette, quest’oggi ha proposto la ricetta di un primo piatto autunnale, delizioso e veloce da preparare. Ecco leal. Ingredienti e procedimento. Ingredienti: 500 ml latte, 230 g farina 00, 2 uova, 50 g burro, sale e pepe Ripieno: 1, 250 ml besciamella, 120 g formaggio fontina, 40 g parmigiano grattugiato, 30 g burro, 1 spicchio d’aglio, olio evo, sale e pepe Procedimento: in un frullatore mettiamo le uova, il burro fuso, il latte, sale, pepe e farina. Frulliamo fino ad ottenere una pastella liscia, senza grumi. Con un mestolo, coliamo il composto su una padella leggermente imburrata. Lo ...

