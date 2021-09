Matteo Renzi, le bordate contro la magistratura di sinistra? Meglio tardi che mai... (Di giovedì 23 settembre 2021) Nel giorno in cui Matteo Salvini annuncia che la federazione con Forza Italia è stata abortita e il futuro del centrodestra torna ad essere un indovinello avvolto in un mistero, l'altro Matteo tira fuori tutto quello che non ti aspetti da un ex segretario del Pd. Un'intemerata contro il «disastro del potere giudiziario», contro lo «strapotere vergognoso che le correnti hanno dentro la magistratura», contro la sinistra «che ha immaginato di trarre vantaggio dalle vicende giudiziarie che riguardavano la parte della politica che stava nell'emiciclo a destra», contro l'omertà di tutti i suoi colleghi: «Nessuno ha il coraggio di dire quello che sta succedendo, come se la politica avesse paura». Tutte cose vere, peraltro. Certo, Renzi se ne ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Nel giorno in cuiSalvini annuncia che la federazione con Forza Italia è stata abortita e il futuro del centrodestra torna ad essere un indovinello avvolto in un mistero, l'altrotira fuori tutto quello che non ti aspetti da un ex segretario del Pd. Un'intemeratail «disastro del potere giudiziario»,lo «strapotere vergognoso che le correnti hanno dentro la»,la«che ha immaginato di trarre vantaggio dalle vicende giudiziarie che riguardavano la parte della politica che stava nell'emiciclo a destra»,l'omertà di tutti i suoi colleghi: «Nessuno ha il coraggio di dire quello che sta succedendo, come se la politica avesse paura». Tutte cose vere, peraltro. Certo,se ne ...

