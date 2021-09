Massimo Cannoletta | “Non ho ancora visto un euro del montepremi vinto”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 23 settembre 2021), lo abbiamo conosciuto mesi fa per aver partecipato al programma L’Eredità diventando il campione in assoluto o meglio il campione di tutti i record. Dopo aver concluso questa esperienza al programma condotto da Flavio Insinna poiè stato parecchie volte ospite in alcune trasmissioni televisive come Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone. È nato a Lecce ed ha circa 46 anni. Si è laureato in Scienze Politiche, ma da diversi anni ormai è un noto divulgatore storico artistico e musicale. Ama tanto viaggiare e sembra che abbia compiuto già per ben due volte il giro del mondo, grazie anche al lavoro che svolgeva fino a poco tempo fa.infatti lavorava a bordo di una nave da crociera e questo gli ha permesso sicuramente di poter viaggiare molto. Parla 5 lingue ...