Martusciello | “Abbiamo raggiunto il pari con grande spirito Paghiamo a caro prezzo errori individuali”

(Di giovedì 23 settembre 2021) Intervenuto ai microfoni di Sky, Giovanniha commentato il pareggio agguantato nel finale dalla Lazio: “C’è stata unareazione e unimpegno.ilcon. C’è ancora tanto da lavorare, ma questo risultato ci dà la spinta giusta. Con squadre come il Torino è difficile fare le proprie trame di gioco. Poi anche giocare ogni tre giorni è difficile. Difesa?, ma nel calcio capita. Dobbiamo comunque vedere il bicchiere mezzo pieno”. Sul possibile cambio modulo: “«In due mesi non si può stravolgere ciò che si faceva in cinque anni. I ragazzi sono ancora nella fase del pensiero ...

Advertising

Solo_La_Lazio : ???#Martusciello parla nel prepartita di #TORLAZ ?? '#Pedro dalla panchina perché deve riposare' ?? Qui le sue parole - IoNascoQui : Lazio – Cagliari 2-2 Martusciello: “Nel primo tempo c’è stata una prestazione importante, poi abbiamo abbassato la… - laziopress : Lazio-Cagliari, Martusciello: “Siamo sulla strada giusta, abbiamo fatto una prestazione importante. C’è disponibili… - pasqualinipatri : Lazio-Cagliari, Martusciello: “Siamo sulla strada giusta, abbiamo fatto una prestazione importante. C’è disponibili… - LALAZIOMIA : Lazio-Cagliari, Martusciello: “Siamo sulla strada giusta, abbiamo fatto una prestazione importante. C’è disponibili… -

Ultime Notizie dalla rete : Martusciello Abbiamo

TORINO - Serviva fisicità in una partita sporca eha messo in campo nel finale Vedat Muriqi. Mossa azzeccata, con il kosovaro che si è ...guadagnato il rigore all'ultimo minuto, ...... tocca al suo vice Giovannianalizzare il pareggio della Lazio a Torino : 'Sono soddisfatto per la prestazione e per l'impegno in una gara complicata contro una squadra forte....ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Dopo il pareggio contro il Torino, Martusciello è intervenuto in conferenza. Ecco le sue ...La Lazio pareggia in extremis sul campo del Torino grazie a un gol su rigore di Ciro Immobile. Così il vice allenatore biancoceleste, Giovanni Martusciello, a Sky Sport e DAZN sui singoli e non solo: ...