Martina Rossi | chi è l’ex fidanzata Marco Bortuzzo | “È stato uno shock troppo forte”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 23 settembre 2021)è stata ladi Manuel, il concorrente del Grande Fratello Vip 2021: insieme hanno vissuto la tragedia della sparatoria nel 2019. Quel terribile giorno del 2019 la vita di Manuel e diè cambiata per sempre. Proprio la promessa del nuoto italiano nella casa del GF VIP ha ricordato quel giorno: “la prima persona che i malviventi hanno beccato ero io che stavo comprando le sigarette, ero la prima persona che potevano vedere. Mi chiedevo se fosse successo davvero, queste cose le vedi nei film. Sono salvo per 12 millimetri”. Dopo l’incidente ancheha vissuto un vero e proprio; non solo per quanto successo al suo fidanzato, ma anche per essere stata coinvolta in qualcosa di più grande di lei. Dopo la tragedia vissuta ...