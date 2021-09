Martina Franca | L’Essere Umano non è l’unica sintesi tra Ragione e Passione. Da domani parte l’ottava edizione dei Colloqui Dallo spazio alle storie animate, dall’economia blu agli algoritmi. L’edizione dei Colloqui di Martina Franca di quest’anno si preannuncia davvero ricca di spunti (Di giovedì 23 settembre 2021) Le azioni dell’uomo si fondano sull’equilibrio tra Ragione e Passione. Esistono strumenti per gestire le passioni e passioni così forti che fanno perdere la Ragione. L’uomo è l’unica sintesi possibile tra l’intelligenza e l’istinto, tra la logica e le pulsioni? Siamo sicuri di saper ben distinguere le nostre azioni? Su questi interrogativi si apre venerdì 24 settembre l’ottava puntata dei Colloqui di Martina Franca, organizzati da Costellazione Apulia nella bellissima cornice della Regia Stazione Ippica di Martina Franca. Due giorni di dibattiti e confronti sul tema delle mutazioni, due giorni duranti i quali ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 23 settembre 2021) Le azioni dell’uomo si fondano sull’equilibrio tra. Esistono strumenti per gestire le passioni e passioni così forti che fanno perdere la. L’uomo èpossibile tra l’intelligenza e l’istinto, tra la logica e le pulsioni? Siamo sicuri di saper ben distinguere le nostre azioni? Su questi interrogativi si apre venerdì 24 settembrepuntata deidi, organizzati da Costellazione Apulia nella bellissima cornice della Regia Stazione Ippica di. Due giorni di dibattiti e confronti sul tema delle mutazioni, due giorni duranti i quali ...

