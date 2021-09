Mario Gomez | «Champions League? Le favorite sono Chelsea e Bayern»

(Di giovedì 23 settembre 2021), ex centravanti della Nazionale tedesca, ha parlato così delle possibilità di vittoria inIntervistato da Stuttgarter Nachrichten,, ex centravanti tedesco, ha analizzato questa edizione della: «le squadre che hanno la migliore squadra secondo me. Hanno un ottimo allenatore, un attaccante eccezionale e un’asse portante di grande livello oltre giocatori di grande leadership. In generalele squadre più omogenee della competizione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

benmariiiyyy : Mario Gomez editleri - Mario_Gomez_33 : @ZehraGunesciyim PUAHAHHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAHA - Mhsmdyb21 : @Mario_Gomez_33 @yormabeni47 Shsjsjsjsjsnnsndbnd - Mario_Gomez_33 : @GalatasaraySK @ftcimustafa @mmostafa_11 (P)OSTAFA PUAHAHAHAHAH - SirGreenwood26 : @Mario_Gomez_33 kskskdkjdjd -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Gomez

Calcio News 24

... sono annunciati gli interventi di Carlo Cottarelli (presidente Interspac),Morelli (... Gianfelice Facchetti, Enrico Mentana, Gad Lerner, Marco Civoli, Maurizio Mannoni, Peter, Micaela ...Stando a diverse testate giornalistiche di El Salvador,Gómez, un esperto di informatica e di crypto nonché forte critico del governo, è stato arrestato dalla polizia locale e trattenuto per ...Mario Gomez, ex centravanti della Nazionale tedesca, ha parlato così delle possibilità di vittoria in Champions League Intervistato da Stuttgarter Nachrichten, Mario Gomez, ex centravanti tedesco, ha ...Anche se il presidente Bukele gode di un’ampia popolarità, lo stesso non si può dire per la sua legge per rendere Bitcoin una moneta a corso legale ...