Mario Draghi: “Il resto del mondo guarda con invidia a questa estate italiana” (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo la cerimonia di riconsegna della bandiera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, andata in scena nel tardo pomeriggio al Quirinale, i medagliati olimpici e paralimpici italiani di Tokyo 2020 sono stati ricevuti a Palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio Mario Draghi. “Siete un modello per tutti gli italiani. Vedo in voi la generazione che vuole cambiare l’Italia. E ci riuscirà, e ci riuscirete. Il resto del mondo ci guarda con un pizzico di ammirazione e anche con un pizzico di invidia. Noi dobbiamo mettere in condizione voi e i vostri coetanei di sprigionare tutte le vostre energie“, dichiara Draghi nel corso del suo discorso agli atleti azzurri. Il Primo Ministro italiano ha poi ripercorso alcune tappe della magica estate dello ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo la cerimonia di riconsegna della bandiera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, andata in scena nel tardo pomeriggio al Quirinale, i medagliati olimpici e paralimpici italiani di Tokyo 2020 sono stati ricevuti a Palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio. “Siete un modello per tutti gli italiani. Vedo in voi la generazione che vuole cambiare l’Italia. E ci riuscirà, e ci riuscirete. Ildelcicon un pizzico di ammirazione e anche con un pizzico di. Noi dobbiamo mettere in condizione voi e i vostri coetanei di sprigionare tutte le vostre energie“, dichiaranel corso del suo discorso agli atleti azzurri. Il Primo Ministro italiano ha poi ripercorso alcune tappe della magicadello ...

