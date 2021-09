Marika Galizia morta dopo il parto: faceva l’arbitro. Grave il neonato (Di giovedì 23 settembre 2021) Aveva solo 27 anni Marika Galizia, morta dopo il parto forse a causa di un’embolia polmonare: il neonato si trova invece ricoverato in gravi condizioni. La giovane era un’arbitro di calcio. Marika Galizia (Facebook)È morta poco dopo aver dato alla luce suo figlio, che si trova adesso in condizioni critiche. Marika Galizia aveva solo 27 anni e si trovava ricoverata all’ospedale San Paolo di Savona, dove è stata sottoposta a un intervento cesareo d’emergenza. Nulla avrebbe potuto far pensare al tragico epilogo: secondo quanto si apprende la gravidanza era andata avanti senza mai alcuna problematica, con tutti gli esami di routine regolari. Le condizioni della ragazza ... Leggi su ck12 (Di giovedì 23 settembre 2021) Aveva solo 27 anniilforse a causa di un’embolia polmonare: ilsi trova invece ricoverato in gravi condizioni. La giovane era un’arbitro di calcio.(Facebook)Èpocoaver dato alla luce suo figlio, che si trova adesso in condizioni critiche.aveva solo 27 anni e si trovava ricoverata all’ospedale San Paolo di Savona, dove è stata sottoposta a un intervento cesareo d’emergenza. Nulla avrebbe potuto far pensare al tragico epilogo: secondo quanto si apprende la gravidanza era andata avanti senza mai alcuna problematica, con tutti gli esami di routine regolari. Le condizioni della ragazza ...

Advertising

acmilan : Una donna, una mamma, una passione per il calcio: ci stringiamo attorno alla famiglia di Marika Galizia e preghiamo… - zazoomblog : L’arbitro Marika Galizia muore di parto a 27 anni. Il cordoglio del Milan - #L’arbitro #Marika #Galizia #muore - imalessia06 : RT @acmilan: Una donna, una mamma, una passione per il calcio: ci stringiamo attorno alla famiglia di Marika Galizia e preghiamo per il suo… - Danilea13499740 : RT @acmilan: Una donna, una mamma, una passione per il calcio: ci stringiamo attorno alla famiglia di Marika Galizia e preghiamo per il suo… - ManuFilippone95 : RT @acmilan: Una donna, una mamma, una passione per il calcio: ci stringiamo attorno alla famiglia di Marika Galizia e preghiamo per il suo… -