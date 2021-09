Margherita Buy | «”Tre piani” ha cambiato Nanni Moretti»

Advertising

CSSUdine : RT @TeatroPasolini: ??25,26 settembre arriva al #TeatroPasolini di #Cervignano #TrePiani,l'ultimo film di #NanniMoretti con Riccardo Scamarc… - CSSUdine : RT @TeatroPasolini: ??25,26 settembre arriva al #TeatroPasolini di #Cervignano #TrePiani,l'ultimo film di #NanniMoretti con Riccardo Scamarc… - elisadallarche : RT @TeatroPasolini: ??25,26 settembre arriva al #TeatroPasolini di #Cervignano #TrePiani,l'ultimo film di #NanniMoretti con Riccardo Scamarc… - elisadallarche : RT @TeatroPasolini: ??25,26 settembre arriva al #TeatroPasolini di #Cervignano #TrePiani,l'ultimo film di #NanniMoretti con Riccardo Scamarc… - TeatroPasolini : ??25,26 settembre arriva al #TeatroPasolini di #Cervignano #TrePiani,l'ultimo film di #NanniMoretti con Riccardo Sca… -

Ultime Notizie dalla rete : Margherita Buy

Corriere della Sera

In assenza di Nanni Moretti , che ha affidato i discorsi sul suo nuovo film alle attrici protagoniste:, Alba Rohrwacher, Elena Lietti, Denise Tantucci . 'Perché non c'è Nanni? ...Di grande spessore anche la prova degli attori, fra i migliori del panorama italiano, da Alba Rohrwacher a Riccardo Scamarcio passando per, moglie dello stesso regista - attore nel ...Emozioni, relazioni e sensazioni nello spazio ristretto di un condominio: la nostra recensione di Tre Piani di Nanni Moretti. Presentato a Cannes 74, vede nel cast Alba Rohrwacher, Riccardo Scamarcio, ...Emozioni, relazioni e sensazioni nello spazio ristretto di un condominio: la nostra recensione di Tre Piani di Nanni Moretti.