Marco Travaglio ad Accordi&Disaccordi Nove | “L’europeismo di Berlusconi? Non mi meraviglia il suo trasformismo | ma che qualcuno gli creda”

"A me non meraviglia il trasformismo di Berlusconi, mi colpisce che ci sia ancora qualcuno che gli crede". Così Marco Travaglio, nell'intervento settimanale durante 'Accordi&Disaccordi', il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda su Nove ha commentato il video in cui il Cavaliere è ricomparso dopo mesi di assenza dalla scena mediatica per collegarsi con il summit del Ppe a Roma. "Berlusconi ogni volta che ritorna, dopo periodi di quarantena o di inabissamento, ritorna sempre diverso da come l'avevamo lasciato – ha detto il direttore de Il Fatto Quotidiano – Perché noi leggiamo continuamente,l'ha detto addirittura Prodi, che a Berlusconi 'bisogna riconoscere una scelta di coerenza europeista'. Ma quando mai?

