Marco Bocci e la malattia: ecco cosa ha avuto (Di giovedì 23 settembre 2021) Marco Bocci ha spesso parlato della spaventosa malattia che lo ha colpito nel 2018: 'Ho capito di non essere invincibile. Ora mi godo la vita'. Marco Bocci, celebre attore umbro padre di due figli (Pablo ed Enea) e marito di Laura Chiatti, nel 2018 è stato colpito da un herpes cerebrale, una spaventosa malattia che lo ha costretto a farsi ricoverare in ospedale: può causare gravi danni al cervello e persino alla morte. Qualche tempo fa Marco, intervistato da Mara Venier durante una puntata di Domenica In, ha raccontato: "Avevo le difese immunitarie basse e l'herpes anziché spuntare sulle labbra, come di solito, è arrivato al cervello. Aveva preso la parte della memoria e della parola e rischiavo grosso. Per fortuna i medici mi hanno …

