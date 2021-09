Marche, 3 pazienti su 21 in rianimazione hanno ricevuto la doppia dose del vaccino anti - Covid. In area medica su 37 solo 7 immunizzati (Di giovedì 23 settembre 2021) ANCONA - Su 21 pazienti Covid ricoverati nei reparti di terapia intensiva (ieri uno in più rispetto al giorno precedente), solo tre avevano completato il ciclo vaccinale . Una situazione simile si ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 23 settembre 2021) ANCONA - Su 21ricoverati nei reparti di terapia intensiva (ieri uno in più rispetto al giorno precedente),tre avevano completato il ciclo vaccinale . Una situazione simile si ...

Advertising

infoitsalute : Marche, 3 pazienti su 21 in rianimazione hanno ricevuto la doppia dose del vaccino anti-Covid. In area medica su 37… - TvCentroMarche : VACCINI AI FRAGILI, AL VIA LA TERZA DOSE. Al via da oggi la somministrazione della terza dose di vaccino ai pazien… - CronacheMc : Sono 94 i nuovi casi nelle Marche riscontrati su 2.194 tamponi effettuati nel percorso nuove diagnosi (4,3%). In di… - ansa_marche : Tumori: 'Casale Angelini' Ancona, care house per pazienti - ALBERTOSEVERIN7 : RT @AnsaMarche: Tumori: 'Casale Angelini' Ancona, care house per pazienti. 'Continuità assistenziale' con ospedale, stima 200 ospiti anno h… -