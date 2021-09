Mara Venier, bacio “proibito” con Achille Lauro: fan stupefatti (FOTO) (Di giovedì 23 settembre 2021) Arriva il bacio che non ti aspetti tra la conduttrice e il cantante. Mara Venier conquistata definitivamente da Achille Lauro. Ecco cosa è successo. Mara Venier e Achille Lauro (Instagram)Domenica 19 settembre è partita ufficialmente la nuova stagione di Domenica In. Lo studio della trasmissione di Rai Uno è stato teatro di cambiamenti e Mara Venier ha accolto i primi ospiti e fatto le prime interviste. Tra i personaggi che hanno preso parte al programma c’è stato anche Mahmood. Il cantante ha raccontato a “zia Mara” l’incendio che ha distrutto la sua casa a Milano, rivelando che quando l’abitazione è andata a fuoco era all’interno del palazzo. La ... Leggi su chenews (Di giovedì 23 settembre 2021) Arriva ilche non ti aspetti tra la conduttrice e il cantante.conquistata definitivamente da. Ecco cosa è successo.(Instagram)Domenica 19 settembre è partita ufficialmente la nuova stagione di Domenica In. Lo studio della trasmissione di Rai Uno è stato teatro di cambiamenti eha accolto i primi ospiti e fatto le prime interviste. Tra i personaggi che hanno preso parte al programma c’è stato anche Mahmood. Il cantante ha raccontato a “zia” l’incendio che ha distrutto la sua casa a Milano, rivelando che quando l’abitazione è andata a fuoco era all’interno del palazzo. La ...

Advertising

MarioManca : Maria una signora che dà l'in bocca al lupo Mara Venier citando Raiuno senza alcun tipo di complesso. Come si dovre… - AlenaCarlod : Come contattare Mara Venier - ___coldplayer : Io verso Lauro totalmente come Mara Venier. - LadyNews_ : #AlbertoMatano parla di #MaraVenier e #BarbaradUrso - PasqualeMarro : #MaraVenier dichiarazione che spaventa i fan: “Sono spaventata” -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier Barbara d'Urso rinuncia, Alberto Matano: "Perche?" - cosa è successo Congratulazioni per la tua amica e collega Mara Venier: " Con lei c'è un dato umano di calore e amicizia che ci lega profondamente. C'è un riconoscimento reciproco di ciò che siamo e di ciò che ...

Matano boccia Barbara d'Urso: 'Non capisco perché rinunciare così' Il rapporto tra Matano e Mara Venier Nell'intervista rilasciata al settimanale Oggi Alberto Matano non ha parlato solo di Barbara d'Urso ma pure del suo rapporto speciale con Mara Venier . I due si ...

Mara Venier, di nuovo a contatto con i medici: ecco che è successo il Democratico Mara Venier, bacio “proibito” con Achille Lauro: fan stupefatti (FOTO) Arriva il bacio tra Mara Venier e Achille Lauro. La conduttrice è stata conquistata definitivamente dal cantante. Ecco cosa è successo.

UeD: Gemma Galgani come Mara Venier. Piovono polemiche UeD: Gemma Galgani e Mara Venier hanno in comune più di una cosa. Le due donne senza ombra di dubbio sanno come far sollevare le polemiche ...

Congratulazioni per la tua amica e collega: " Con lei c'è un dato umano di calore e amicizia che ci lega profondamente. C'è un riconoscimento reciproco di ciò che siamo e di ciò che ...Il rapporto tra Matano eNell'intervista rilasciata al settimanale Oggi Alberto Matano non ha parlato solo di Barbara d'Urso ma pure del suo rapporto speciale con. I due si ...Arriva il bacio tra Mara Venier e Achille Lauro. La conduttrice è stata conquistata definitivamente dal cantante. Ecco cosa è successo.UeD: Gemma Galgani e Mara Venier hanno in comune più di una cosa. Le due donne senza ombra di dubbio sanno come far sollevare le polemiche ...