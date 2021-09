Manuel e Lulù: bacio sotto le coperte al Grande Fratello Vip? (Di giovedì 23 settembre 2021) Manuel e Lulù sono sempre più vicini al Grande Fratello Vip e dopo una settimana passati a coccolarsi, questa mattina i due – dopo una serie di baci sul collo – si sono nascosti sotto le coperte. Che sia scattato il limone? Sul web ne sono sicuri, anche se dal video – disponibile sul sito ufficiale – non si capisce granché. Vi illustro dove avrá luogo il primo bacio di Manuel e Lulù#gfVip pic.twitter.com/aWW67sQqMU — Cande (@cande devita) September 23, 2021 “Un buongiorno pieno di affettuose attenzioni questa mattina nella Casa del Grande Fratello” – si legge sul sito del Grande Fratello – “Le luci si accendono e vediamo sbucare ... Leggi su biccy (Di giovedì 23 settembre 2021)sono sempre più vicini ale dopo una settimana passati a coccolarsi, questa mattina i due – dopo una serie di baci sul collo – si sono nascostile. Che sia scattato il limone? Sul web ne sono sicuri, anche se dal video – disponibile sul sito ufficiale – non si capisce granché. Vi illustro dove avrá luogo il primodi#gfpic.twitter.com/aWW67sQqMU — Cande (@cande devita) September 23, 2021 “Un buongiorno pieno di affettuose attenzioni questa mattina nella Casa del” – si legge sul sito del– “Le luci si accendono e vediamo sbucare ...

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Lulù Grande Fratello Vip: Manuel e Lulù sempre più vicini, baci e coccole sotto le coperte (VIDEO) Baci e coccole al Gf Vip tra Manuel e Lulù Nella Casa del Grande Fratello Vip sta nascendo un nuovo amore? Tra Manuel e Lulù c'è una grande intesa e attrazione ormai palese a tutti: si cercano in ...

GF Vip 6, Manuel e Lulù si nascondono sotto le coperte: si sono baciati? Questa mattina Lulù e Manuel si sono accoccolati insieme a letto , come ormai spesso accade. Tenerezze, abbracci e coccole di routine, ma qualcosa di diverso c'è stato. I due hanno tirato su le ...

