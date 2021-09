Manchester United-Aston Villa (25 settembre, ore 13:30): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 23 settembre 2021) Sia Manchester United che Aston Villa sono uscite battute dai rispettivi incontri validi per i sedicesimi di finale di EFL Cup, con la formazione di Ole Gunnar Solskjær battuta in casa dal West Ham e quella di Dean Smith invece in trasferta dal Chelsea, ma solo dopo i calci di rigore. Le rotazioni sono state InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 23 settembre 2021) Siachesono uscite battute dai rispettivi incontri validi per i sedicesimi di finale di EFL Cup, con la formazione di Ole Gunnar Solskjær battuta in casa dal West Ham e quella di Dean Smith invece in trasferta dal Chelsea, ma solo dopo i calci di rigore. Le rotazioni sono state InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

GoalItalia : Turnover United, Ronaldo nemmeno in panchina ?? Red Devils eliminati dalla League Cup ? - napolimagazine : MANCHESTER UNITED - Cristiano Ronaldo: 'Ho portato Cristiano Jr dove vivevo, pensava fosse uno scherzo, i miei figl… - apetrazzuolo : MANCHESTER UNITED - Cristiano Ronaldo: 'Ho portato Cristiano Jr dove vivevo, pensava fosse uno scherzo, i miei figl… - infoitsport : Manchester United: trio di nomi per sostituire Pogba - infobetting : Manchester United-Aston Villa (25 settembre, ore 13:30): formazioni, quote, -