Mamma sfregia il volto del figlio 11enne per truffare l' assicurazione

Creavano falsi incidenti stradali per ottenere cospicui risarcimenti. E per rendere credibile il tutto hanno coinvolto anche minorenni. È il caso di un ragazzo di 11 anni, picchiato da tre persone, con l'aiuto di altre due persone, ha provocato appositamente traumi al viso, al labbro, allo zigomo e agli incisivi al figlio di 11 anni. Sei persone, tra professionisti e procacciatori di clienti, sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri.