Malato di Covid scappa dall’ospedale di Bolzano: inseguito e denunciato per epidemia colposa (Di giovedì 23 settembre 2021) Un Malato di Covid-19 è fuggito ieri mattina dal reparto malattie infettive dell’ospedale di Bolzano (nella foto), ma è stato rintracciato e fermato poco dopo dai carabinieri che, dopo l’intervento di un’autoambulanza, l’hanno riportato alla sua camera d’ospedale. Nei suoi confronti è scattata la denuncia penale per la violazione del testo unico delle leggi sanitarie poiché ha violato l’ordine di isolamento dato dai medici, rischiando di infettare qualche passante. Covid, i controlli proseguono sul Green pass Sono stati numerosi gli interventi dei militari della compagnia dei carabinieri di Bolzano e delle dipendenti stazioni, anche d’intesa con il Nucleo carabinieri antisofisticazione e sanità (Nas) di Trento, per verificare il rispetto delle norme di prevenzione per il coronavirus e al green pass. I ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 settembre 2021) Undi-19 è fuggito ieri mattina dal reparto malattie infettive dell’ospedale di(nella foto), ma è stato rintracciato e fermato poco dopo dai carabinieri che, dopo l’intervento di un’autoambulanza, l’hanno riportato alla sua camera d’ospedale. Nei suoi confronti è scattata la denuncia penale per la violazione del testo unico delle leggi sanitarie poiché ha violato l’ordine di isolamento dato dai medici, rischiando di infettare qualche passante., i controlli proseguono sul Green pass Sono stati numerosi gli interventi dei militari della compagnia dei carabinieri die delle dipendenti stazioni, anche d’intesa con il Nucleo carabinieri antisofisticazione e sanità (Nas) di Trento, per verificare il rispetto delle norme di prevenzione per il coronavirus e al green pass. I ...

