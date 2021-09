Mafia: processo appello trattativa, oggi la sentenza (Di giovedì 23 settembre 2021) Palermo, 23 set. (Adnkronos) - Terza e ultima notte di Camera di consiglio per i giudici della Corte d'assise d'appello di Palermo che si sono riuniti lunedì per emettere la sentenza del processo d'appello sulla trattativa tra Stato e Mafia. La decisione sarà resa nota oggi pomeriggio, intorno alle 15, come ha fatto sapere ieri la cancelleria. Nell'ultima udienza, al bunker del carcere Pagliarelli, prima ci sono state le repliche della difesa dell'ex senatore Marcello Dell'Utri, del generale Mario Mori e del colonnello Giuseppe De Donno, e del generale Antonio Subranni, tutti accusati di minaccia a corpo politico dello Stato, e poi i giudici, presieduti da Angelo Pellini, si sono riuniti per deliberare. La Procura generale di Palermo, al termine della requisitoria, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Palermo, 23 set. (Adnkronos) - Terza e ultima notte di Camera di consiglio per i giudici della Corte d'assise d'di Palermo che si sono riuniti lunedì per emettere ladeld'sullatra Stato e. La decisione sarà resa notapomeriggio, intorno alle 15, come ha fatto sapere ieri la cancelleria. Nell'ultima udienza, al bunker del carcere Pagliarelli, prima ci sono state le repliche della difesa dell'ex senatore Marcello Dell'Utri, del generale Mario Mori e del colonnello Giuseppe De Donno, e del generale Antonio Subranni, tutti accusati di minaccia a corpo politico dello Stato, e poi i giudici, presieduti da Angelo Pellini, si sono riuniti per deliberare. La Procura generale di Palermo, al termine della requisitoria, ...

