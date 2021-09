Mafia, Mancino: “Trattativa spazzata via da sentenza assoluzione” (Di giovedì 23 settembre 2021) “Il processo sulla Trattativa è stato spazzato via dalla sentenza di assoluzione di oggi”. A dirlo all’Adnkronos è l’ex Presidente del Senato Nicola Mancino, subito dopo la lettura del dispositivo del processo d’appello che ha ribaltato il verdetto di primo grado. Tutti assolti i carabinieri imputati, gli ex alti ufficiali Mario Mori, Giuseppe De Donno e Antonio Subranni, ma anche l’ex senatore Marcello Dell’Utri. In primo grado Nicola Mancino era stato imputato per falsa testimonianza, a differenza degli altri imputati accusati di minaccia a corpo politico dello Stato. “Il processo è stato lungo – dice Mancino – in appello viene messo in discussione tutto”. E aggiunge: “Sono contento che ci sia stata questa sentenza però io ci sono arrivato per prima, dal 2018, dopo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 settembre 2021) “Il processo sullaè stato spazzato via dalladidi oggi”. A dirlo all’Adnkronos è l’ex Presidente del Senato Nicola, subito dopo la lettura del dispositivo del processo d’appello che ha ribaltato il verdetto di primo grado. Tutti assolti i carabinieri imputati, gli ex alti ufficiali Mario Mori, Giuseppe De Donno e Antonio Subranni, ma anche l’ex senatore Marcello Dell’Utri. In primo grado Nicolaera stato imputato per falsa testimonianza, a differenza degli altri imputati accusati di minaccia a corpo politico dello Stato. “Il processo è stato lungo – dice– in appello viene messo in discussione tutto”. E aggiunge: “Sono contento che ci sia stata questaperò io ci sono arrivato per prima, dal 2018, dopo ...

