Mafia | Ingroia | “Sentenza conferma trattativa | mia coscienza a posto”

(Di giovedì 23 settembre 2021) “Da una parte la Corte d’appello condanna per il reato di minaccia i mafiosi, dall’altro assolve i colletti bianchi. Quindi vuol dire che lac’è stata e che non è una bufala. Aspettiamo di leggere le motivazioni, ma unacosì è difficile da spiegare: solo se fossero stati tutti assolti sarebbe stato ribaltato il giudizio di primo grado con la conseguenza di riconoscere l’assenza della. Invece la condanna di Cinàil papello e il suo arrivo a destinazione. La minaccia nei confronti dello Stato ci fu. Quindi questala, mentre esclude la responsabilità personale degli imputati condannati come tramite nel processo di primo grado”. A dirlo all’Adnkronos è Antonio, ex procuratore ...

Adnkronos

...l'hanno processato che hanno invece rimarcato come l'ex ministro abbia sempre contrastato la mafia. ... dall'aggiunto Antonio Ingroia (oggi avvocato) e dai sostituti Vittorio Teresi (oggi in pensione) e ...