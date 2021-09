Mafia | Fiammetta Borsellino | ' trattativa? Sempre avuto dubbi | i pm scorretti' Adnkronos 2

(Di giovedì 23 settembre 2021) () - Secondo"si doveva approfondire il filone deie del senso di tradimento che mio padre manifestò parlando a mia madre dei colleghi, il perché non si è voluto indagare su l Procuratore Giammanco. Secondo noi queste erano le piste su cui si doveva indagare, non altre...". Qualcuno sostiene che laaccelerò la morte di Paolo? "Per noi l'accelerazione è stata data dal dossiere appalti ma non lo dice la mia famiglia - dice ancora- lo dice il processoter, che l'elemento acceleratore è stato il dossiere appalti che è stato archiviato il 15 luglio, cioè pochi giorni prima della strage. Nonostante mio padre il 14 luglio avesse ...

Corriere della Sera

La prefazione diBorsellino introduce la narrazione con la forza di una donna che ha ...e istituzioni in Italia, attualmente in adozione in molte scuole superiori italiane....Stavolta c'era oltretutto da difendere la memoria vilipesa dei due magistrati ammazzati dalla. tutti ben felici di farcisi prendere? Da un tempo immemorabile la figlia di Borsellino,, ...(Adnkronos) - Secondo Fiammetta Borsellino "si doveva approfondire il filone dei dubbi e del senso di tradimento che mio padre manifestò parlando a mia madre dei colleghi, il perché non si è voluto in ...La polemica che ha suscitato Michele Santoro con il libro “Nient’altro che la verità”, può riassumersi in una domanda semplice ma dalle deduzioni logiche conseguenzialmente opposte: la mafia ha agito ...