Mafia: auto giudice Livatino esposta a Canicattì (Di giovedì 23 settembre 2021) Domani mattina i carabinieri della compagnia di Canicattì scorteranno la Ford Fiesta rossa condotta dal giudice Rosario Livatino, nel momento in cui i killer lo sorpresero e lo uccisero, dal luogo in ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 settembre 2021) Domani mattina i carabinieri della compagnia discorteranno la Ford Fiesta rossa condotta dalRosario, nel momento in cui i killer lo sorpresero e lo uccisero, dal luogo in ...

Advertising

ZicaEliana : RT @AndreaPecchia1: Il #21settembre 1990, mentre era in auto senza scorta verso il Tribunale, il Giudice Rosario #Livatino venne ucciso da… - apicella57 : RT @AndreaPecchia1: Il #21settembre 1990, mentre era in auto senza scorta verso il Tribunale, il Giudice Rosario #Livatino venne ucciso da… - AndreaPecchia1 : Il #21settembre 1990, mentre era in auto senza scorta verso il Tribunale, il Giudice Rosario #Livatino venne ucciso… - antondepierro : RT @antondepierro: Una vergogna per le istituzioni di #Roma!2 vigilesse 'non vedono' un manufatto abusivo di chi ha accompagnato in auto,so… - LMauro8 : @matteosalvinimi La Lamorgese è favorevole alla auto eliminazione tra bande. Come con la mafia,dicevano un tempo, f… -