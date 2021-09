Macron chiama Modi e cerca di anticipare il Quad per dimenticare Aukus (Di giovedì 23 settembre 2021) “Fiducia e rispetto reciproco”, così il comunicato dell’Eliseo descrive la telefonata che il presidente Emmanuel Macron ha fatto al primo ministro indiano Nerendra Modi. Temi sul tavolo, cooperazione nell’Indo Pacifico e discussione sugli effetti prodotti dalla conquista talebana dell’Afghanistan. Entrambi argomenti molto interessanti per Nuova Delhi, su cui Parigi può giocare le proprie carte. Partendo dal Quadro afghano: gli indiani sono molto preoccupati perché temono che il paese in mano ai Talebani diventi un Eden per i gruppi armati e questi possano prolungarsi fino al territorio delicatissimo settentrionale del Jammu e del Kashmir. La Francia ha criticato la velocità dell’uscita americana dall’Afghanistan: ha fatto pesare l’assenza di un coordinamento e di una condivisione di metodi e tempi, che poi ha prodotto la rapida ascesa ... Leggi su formiche (Di giovedì 23 settembre 2021) “Fiducia e rispetto reciproco”, così il comunicato dell’Eliseo descrive la telefonata che il presidente Emmanuelha fatto al primo ministro indiano Nerendra. Temi sul tavolo, cooperazione nell’Indo Pacifico e discussione sugli effetti prodotti dalla conquista talebana dell’Afghanistan. Entrambi argomenti molto interessanti per Nuova Delhi, su cui Parigi può giocare le proprie carte. Partendo dalro afghano: gli indiani sono molto preoccupati perché temono che il paese in mano ai Talebani diventi un Eden per i gruppi armati e questi possano prolungarsi fino al territorio delicatissimo settentrionale del Jammu e del Kashmir. La Francia ha criticato la velocità dell’uscita americana dall’Afghanistan: ha fatto pesare l’assenza di un coordinamento e di una condivisione di metodi e tempi, che poi ha prodotto la rapida ascesa ...

