"Ma vattene, credi che sia scema?". Katia Ricciarelli sbrocca contro Carmen Russo, finisce in disgrazia (Di giovedì 23 settembre 2021) Le prime dinamiche nella casa del Grande Fratello vip prendono corpo. Ed accade di tutto nel corso di questa edizione del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Ci pensa Katia Ricciarelli a dare qualche scossone agli altri coinquilini della casa. Ecco i fatti: i vipponi giocano a Lupus in Fabula, ma nessuno spiega le regole alla soprano. Che sbotta. Si allontana dal tavolo e va via. Sembra abbastanza arrabbiata. Carmen Russo cerca di tranquillizzarla. Ma Katia sbotta contro la ballerina con parole dolorosissime: "Ma senti che discorsi. Questa mi viene a spiegare il gioco adesso. Ma vai, vai, lasciami stare. Credono davvero che la gente sia scema? Nessuno di voi ha detto ‘perché non includiamo anche Katia ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Le prime dinamiche nella casa del Grande Fratello vip prendono corpo. Ed accade di tutto nel corso di questa edizione del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Ci pensaa dare qualche scossone agli altri coinquilini della casa. Ecco i fatti: i vipponi giocano a Lupus in Fabula, ma nessuno spiega le regole alla soprano. Che sbotta. Si allontana dal tavolo e va via. Sembra abbastanza arrabbiata.cerca di tranquillizzarla. Masbottala ballerina con parole dolorosissime: "Ma senti che discorsi. Questa mi viene a spiegare il gioco adesso. Ma vai, vai, lasciami stare. Credono davvero che la gente sia? Nessuno di voi ha detto ‘perché non includiamo anche...

Ultime Notizie dalla rete : vattene credi Ti ammazzo ...", minacce ai giornalisti sul caso Pipitone L'uomo, poi, ha spiegato chi fosse: " Chi sono? Sono il figlio della signora Provenzano, vattene! Non ci credi che se vengo lì ti faccio mangiare la telecamera? Se mi vedo sulla Rai o da qualche ...

Denise Pipitone, inviato Ore 14 aggredito e minacciato/ Milo Infante 'Inaccettabile!' " Chi sono? Il figlio della signora Provenzano, vattene! Non ci credi che se vengo lì ti faccio mangiare la telecamera? Se mi vedo sulla Rai o da qualche altra parte? Io vengo? ca*zi vostri sono. Io ...

Lecce già proiettato al Crotone: differenziato per Strefezza, due a riposo Calcio Lecce