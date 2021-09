(Di giovedì 23 settembre 2021) Escludendo categoricamente che si tratti solo di un fatto di soldi – pure se nove milioni netti sono nove milioni netti – e lasciando perdere altrettanto perentoriamente discorsi che col calcio attuale hanno ben poco a che vedere (tipo quello sull’amore per la maglia), si fa parecchia fatica a comprendere il senso della scelta professionale fatta daaccettando di tornare ad allenare lantus.ntus. Soprattutto se l’alternativa – come ha dichiarato Max stesso quando è stato presentato – era il. E questo perché, nonostante il tonfo nella doppia sfida all’Ajax, la suantus è stata l’ultima a dominare con una certa autorevolezza il campionato italiano. Il resto poi è storia recente: la spaccatura con Paratici e Nedved, il board ...

Advertising

ghepa_78 : RT @SandroSca: Nella diatriba 'Allegri/Giovani' irrompe Joao Cancelo 'Allegri una delle persone più importanti della mia carriera. Ho appr… - napolista : Ma davvero #Allegri ha rifiutato il Real Madrid per questa #Juve? Quella di Max appare una scelta che sfugge ad ogn… - SusannaGatto4 : @panoz4ever Panoz ma davvero ti basi su quello che scrive la Gazzetta? Quand’è che Allegri ha criticato Chiesa? Dop… - ciromagliulo26 : RT @SandroSca: Nella diatriba 'Allegri/Giovani' irrompe Joao Cancelo 'Allegri una delle persone più importanti della mia carriera. Ho appr… - ForEsordientus : RT @SandroSca: Nella diatriba 'Allegri/Giovani' irrompe Joao Cancelo 'Allegri una delle persone più importanti della mia carriera. Ho appr… -

Ultime Notizie dalla rete : davvero Allegri

al termine del match ha commentato così una vittoria sofferta ma fondamentale: " Meno male ...è dunque in divenire anche se l'argentino ex Palermo dovrà ora dimostrare di essereun uomo ...Lì i bianconeri hannotemuto di perdere, soprattutto quando Locatelli ha salvato sulla ... è stata una vittoria importante " il commento di" Siamo stati anche un po' fortunati, ma ci ...Quella di Max appare una scelta che sfugge ad ogni logica. Per lui sarà una stagione lose-lose Escludendo categoricamente che si tratti solo di un fatto di soldi – pure se nove milioni netti sono nove ...Su Gazzetta, Chiesa il migliore. Prende davvero alla lettera il rimprovero di Allegri: non spende tutto all’inizio ed è decisivo nel finale. Si scherza: di Chiesa ce ne ...