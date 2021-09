Lutto nel motorsport - Addio a Nino Vaccarella | il Preside Volante

(Di giovedì 23 settembre 2021) Il mondo dell'automobilismo sportivo saluta commosso: l'ex pilota siciliano si è spento oggi a 88 anni. Una vita trascorsa tra l'insegnamento nella scuola privata di famiglia e contestualmente aldi auto da corsa sui circuiti più famosi al mondo. Tra i tifosi era conosciuto come il. stato l'ultimo italiano a vincere per la Ferrari alla 24 Ore di Le Mans, nel 1964. Prima il dovere e poi il piacere. Dopo la prematura morte del padre,ha messo al primo posto la conduzione della scuola di famiglia, al fianco della sorella, ricoprendo il ruolo di. Una scelta risoluta, rappresentativa della sua personalità centrata e responsabile, che certamente mise un freno alla sua carriera nell'automobilismo sportivo. Il suo ...

Advertising

DavideTedesco74 : Lutto nel mondo dell’automobilismo: morto Nino Vaccarella. Il preside volante era considerato il pilota siciliano p… - CSMediGenova : Lutto nel mondo culturale genovese, addio al sociologo e professore universitario Giuliano Carlini - sportface2016 : Lutto nel mondo dell'automobilismo: è morto #Vaccarella, ex pilota #Ferrari - verocillo : RT @galatacla: LUTTO È mancato oggi Bernard Sesboüé, teologo gesuita, uno dei maggiori cristologi ed ecclesiologi contemporanei, ma nato co… - VittorioPalumbo : RT @galatacla: LUTTO È mancato oggi Bernard Sesboüé, teologo gesuita, uno dei maggiori cristologi ed ecclesiologi contemporanei, ma nato co… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel

OglioPoNews

Anche il compagno, Ahmed Nahiz, di origine marocchina, in Italia da anni, operavasettore della ... Igor Vecchio, ma ilper la scomparsa della giovane va oltre. 'Il presidente Alfredo ...Genova "mondo culturale per la morte di Giuliano Carlini, sociologo e professore all'Università di Genova. Aveva 83 anni. Il suo sguardo attento ha studiato i mutamenti della città e del suo tessuto ...MONTECCHIO MAGGIORE - Questa mattina l'addio ad Alessandra Zorzin, la parrucchiera 21 enne e mamma di una bimba uccisa, tra commozione e un grande, rispettoso silenzio, nel duomo di Santa Maria ...Mondo della musica in lutto per la scomparsa del Maestro Giorgio Della Santina. 75 anni, malato da tempo, è mancato martedì sera a Cattolica. Della Santina è stato direttore oltre 40 anni della Swinge ...