Lutto nel cinema | morta la star de Il giro del mondo in 80 giorni

(Di giovedì 23 settembre 2021)neldelinternazionale: ci lascia, all’età di 90 anni, un volto noto del grande schermo. Un personaggio con quell’aplomb tipico britannico, che si riconosce lontano un miglio.nel(adobe stock)nel: addio all’attore scozzese Robert Fyfe Ci lascia il 90enne Robert Fyfe, nato nel settembre del 1930, scozzese di Kirkcaldy, attivo fino al 2017 neldelneldella lunghissima serie inglese “Last of the Summer Wine” Lo abbiamo apprezzato e conosciuto soprattutto da metà anni 80, nella lunghissima serie “Last of the Summer Wine”, 31 incredibili stagioni che raccontano la vita di tre arzilli anziani ...