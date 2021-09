L’utilizzo sbagliato di profili falsi sui social ha fatto arrestare lo zio di Saman Abbas (Di giovedì 23 settembre 2021) Danish Hasnain, lo zio di Saman Abbas, è stato arrestato a Parigi, dopo un blitz nel quartiere Garges-lès-Gonesse. La polizia francese, che ha lavorato insieme a quella italiana, ha fatto irruzione nel suo appartamento, dove l’uomo ha dapprima fornito generalità false e poi non ha consegnato alcun documento. Tuttavia, l’analisi delle sue impronte digitali ha confermato la sua identità. Lo zio di Saman è stato tradito dai suoi account social. LEGGI ANCHE > La Lega cita sui social il vicepresidente dei giovani pakistani italiani pubblicando la foto di un altro pakistano Zio di Saman arrestato grazie ai social network I social network hanno avuto un ruolo cruciale nella vicenda della giovane ragazza di origini pakistane che è scomparsa ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 23 settembre 2021) Danish Hasnain, lo zio di, è stato arrestato a Parigi, dopo un blitz nel quartiere Garges-lès-Gonesse. La polizia francese, che ha lavorato insieme a quella italiana, hairruzione nel suo appartamento, dove l’uomo ha dapprima fornito generalità false e poi non ha consegnato alcun documento. Tuttavia, l’analisi delle sue impronte digitali ha confermato la sua identità. Lo zio diè stato tradito dai suoi account. LEGGI ANCHE > La Lega cita suiil vicepresidente dei giovani pakistani italiani pubblicando la foto di un altro pakistano Zio diarrestato grazie ainetwork Inetwork hanno avuto un ruolo cruciale nella vicenda della giovane ragazza di origini pakistane che è scomparsa ...

