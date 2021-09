Luoghi di lavoro e Green pass (Di giovedì 23 settembre 2021) Nel frattempo, è entrato in vigore, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, il decreto che impone l'obbligo del certificato verde per tutti i lavoratori pubblici e privati a partire dal 15 ... Leggi su moked (Di giovedì 23 settembre 2021) Nel frattempo, è entrato in vigore, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, il decreto che impone l'obbligo del certificato verde per tutti i lavoratori pubblici e privati a partire dal 15 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Pubblicato in Gazzetta il decreto legge per l'obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro. Non scatta più la sospen… - borghi_claudio : @Tradecon1 @SovranitaLavoro No non c'entra niente, questo è il decreto green pass per i luoghi di lavoro. Quello ch… - sole24ore : ?? #Greenpass, domande e risposte sull’obbligo che scatta in tutti i luoghi di #lavoro: - lucillalilla : RT @DebFraRom1: Austria: - chi non è vaccinato deve indossare FFP2 in tutti i negozi e luoghi al chiuso - a chi rifiuta un’offerta di lavor… - LorisCavallett1 : RT @CislNazionale: ??Condividi il nuovo volantino della Cisl con tutte le informazioni sul decreto del Governo che estende il #greenpass a t… -

Ultime Notizie dalla rete : Luoghi lavoro Vaccini, l'allarme di Gimbe: crollo nuovi vaccinati, in 2 settimane - 41% ...pubblica di dati sulle prenotazioni non è possibile sapere in che misura questi numeri saliranno nelle prossime settimane per effetto dell'estensione dell'obbligo di green pass sui luoghi di lavoro', ...

Luoghi di lavoro e Green pass La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il decreto sull'estensione del green pass nei luoghi di lavoro. Una notizia che apre oggi le prime pagine di molti quotidiani. Il decreto, spiega il Corriere della Sera, contiene le misure per la riapertura in presenza di scuole e università, e l'...

Green pass sui luoghi di lavoro: quali sanzioni rischiano datori di lavoro e lavoratori Ipsoa Green pass, dal 15 ottobre sarà obbligatorio per lavorare negli studi professionali 23/09/2021 - Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, data in cui è prevista la cessazione dello stato di emergenza, per lavorare negli studi professionali sarà obbligatorio esibire il green pa ...

Green pass, cosa prevede il decreto per i luoghi di lavoro: novità e criticità Tuttavia, in caso di accesso al luogo di lavoro in violazione dell’obbligo di “green pass”, restano ferme «le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore». Le disposizioni in ...

...pubblica di dati sulle prenotazioni non è possibile sapere in che misura questi numeri saliranno nelle prossime settimane per effetto dell'estensione dell'obbligo di green pass suidi', ...La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il decreto sull'estensione del green pass neidi. Una notizia che apre oggi le prime pagine di molti quotidiani. Il decreto, spiega il Corriere della Sera, contiene le misure per la riapertura in presenza di scuole e università, e l'...23/09/2021 - Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, data in cui è prevista la cessazione dello stato di emergenza, per lavorare negli studi professionali sarà obbligatorio esibire il green pa ...Tuttavia, in caso di accesso al luogo di lavoro in violazione dell’obbligo di “green pass”, restano ferme «le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore». Le disposizioni in ...