L'ultima moda delle celebrity: investire in startup green per salvare il mondo

Non comprano solo auto lussuose e ville stravaganti. Con i guadagni milionari, alcuni vip decidono di fare la propria parte per salvare il mondo, investendo in startup green ed eco. Una vera e propria mania che sta contagiando sempre più celebrities. Tra queste, ci sono anche alcuni veterani dei finanziamenti verdi, come Leonardo Di Caprio che di recente ha investito sulla carne in vitro, diversa dalla carne vegetale perché realizzata coltivando cellule prelevate dagli animali. L'obiettivo della startup è quello di ridurre gli allevamenti intensivi, fonte di inquinamento, quello di Di Caprio è fare qualcosa per risollevare le sorti del pianeta. E non è l'unico a imbarcarsi in questo ambizioso progetto. L'attore, che non ha mai fatto mistero del suo impegno per l'ambiente e della sua lotta contro il ...

L'ultima moda delle celebrity: investire in startup green per salvare il mondo

Di Caprio investe sulla carne in vitro. Meghan Markle ne finanzia una che sperimenta prodotti alternativi al latte vaccino. Oprah Winfrey e Katy Perry contro il food waste nei supermercati

