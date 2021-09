Lukaku sul razzismo: «Non combatto per me stesso. Basta uccidere il calcio» (Di giovedì 23 settembre 2021) In un intervento alla CNN, Romelu Lukaku è tornato a parlare del tema razzismo nel mondo del calcio Romelu Lukaku è da sempre in prima linea nella lotta al razzismo nel mondo del calcio e non solo. E l’ex attaccante dell’Inter è tornato a parlarne in una intervista alla CNN. COMBATTERE – «Devo combattere. Perché non sto combattendo solo per me stesso. Sto combattendo per mio figlio, per i miei futuri figli, per mio fratello, per tutti gli altri giocatori e i loro figli, per tutti. I capitani di ogni squadra e quattro o cinque giocatori, come le grandi personalità di ogni squadra, dovrebbero avere un incontro con i CEO di Instagram, i governi e la FA e la PFA, e dovremmo semplicemente sederci attorno al tavolo e avere un grande incontro al riguardo. Penso che solo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 settembre 2021) In un intervento alla CNN, Romeluè tornato a parlare del temanel mondo delRomeluè da sempre in prima linea nella lotta alnel mondo dele non solo. E l’ex attaccante dell’Inter è tornato a parlarne in una intervista alla CNN. COMBATTERE – «Devo combattere. Perché non sto combattendo solo per me. Sto combattendo per mio figlio, per i miei futuri figli, per mio fratello, per tutti gli altri giocatori e i loro figli, per tutti. I capitani di ogni squadra e quattro o cinque giocatori, come le grandi personalità di ogni squadra, dovrebbero avere un incontro con i CEO di Instagram, i governi e la FA e la PFA, e dovremmo semplicemente sederci attorno al tavolo e avere un grande incontro al riguardo. Penso che solo ...

